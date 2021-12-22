شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "يتربع على العرش".. تعرف على القائمة الذهبية للفائزين بالسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء "بتوقيت القاهرة"، لمتابعة موقعة كأس السوبر الإفريقى، المقرر أن تجمع بين فريقي الأهلي والرجاء المغربي، على ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

ونرصد سجل الفائزين بالسوبر الإفريقى كالتالي:

الأهلى - 7 مرات

الزمالك - 4 مرات

مازيمبي - 3 مرات

النجم الساحلي - مرتان

الرجاء البيضاوي - مرتان

إنيمبا النيجيري - مرتان

الترجي التونسي - مرة واحدة

الوداد المغربي - مرة واحدة

أفريكا سبور الأيفوارى - مرة واحدة

هارتس أوف أوك الغانى - مرة واحدة

أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقيا - مرة واحدة

أسيك ميموزا الإيفواري - مرة واحدة

المغرب الفاسي المغربي - مرة واحدة

وفاق سطيف الجزائري - مرة واحدة

صن داونز الجنوب إفريقي - مرة واحدة

ويلتقي الأهلي المصري مع نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة لتحديد الفائز بالنسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الاهلي والرجاء والقناة الناقلة

مباراة الاهلي والرجاء تقام على الملعب المونديالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس 1".