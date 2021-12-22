شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: لا نية لتأجيل السوبر الإفريقى بسبب إصابات كورونا بالرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع الأهلي والرجاء المغربي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد أحمد بن علي، بسبب حالات الإصابة بكورونا التي ضربت صفوف الفريق المغربي ووصلت إلى 7 حالات.

قال شطة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الكاف لا يفكر في تأجيل المباراة رغم وجود حالات إصابة بكورونا، لاسيما أنه فتح قوائم الأندية للمشاركة بـ40 لاعبا، بخلاف أنه فتح القيد الاستثنائي للأهلي والرجاء من أجل قيد صفقاتهم الجديدة للاستعانة بهم في مباراة السوبر الإفريقي، وهو ما يجعل فكرة تأجيل المباراة أمر مستبعد نهائيا.

شدد شطة على أن الكاف يرفض فكرة تأجيل السوبر أيضا لعدم وجود مواعيد جديدة يتم تسكين مباراة السوبر الإفريقي خلالها، بسبب وجود عدد من التوقفات الدولية في الموسم الحالية وانطلاق منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي المصري مع نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة لتحديد الفائز بالنسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الاهلي والرجاء والقناة الناقلة

مباراة الاهلي والرجاء تقام على الملعب المونديالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس 1".