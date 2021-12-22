7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،40 ألف جنيه تنتظر كل لاعب بالأهلى حال الفوز بالسوبر الأفريقى الليلة ،الإصابة تحرم الاتحاد من أحمد نبيل مانجا أمام المصرى فى الدورى .

40 ألف جنيه تنتظر كل لاعب بالأهلى حال الفوز بالسوبر الأفريقى الليلة

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى على صرف مكافأة مالية قدرها 40 ألف جنيه لكل لاعب بفريق الكرة حال التتويج بالسوبر الأفريقى الليلة وفقاً لما تنص عليه لائحة النادى الأحمر، وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم الاربعاء صوب ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى بنظيره الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الافريقى فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019. الإصابة تحرم الاتحاد من أحمد نبيل مانجا أمام المصرى فى الدورى يفقد نادى الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، أحمد نبيل مانجا لاعب وسط زعيم الثغر في المباراة المقبلة أمام المصرى، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من بطولة الدورى المصرى.

الإسماعيلى: أنهينا الاتفاق مع 4 لاعبين أجانب للمشاركة فى كأس رابطة الأندية

أكد اشرف خضر عضو اللجنة الفنية بالنادي الأسماعيلي ان ناديه انهي الاتفاق مع أربعة لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

البنك الاهلى يقرر إيقاف حارس المرمى بالفريق وتغريمه 50 ألف جنيه

قرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إيقاف محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق وتوقيع غرامة مالية عليه، وذلك بعد مشادته مع أحمد ياسين مدافع الفريق، خلال مباراة غزل المحلة فى بطولة الدورى.

كارتيرون يصحح أخطاء مباراة المقاولون استعدادا لمواجهة المحلة