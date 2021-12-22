شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلى المؤجلة فى بطولات الشباب والناشئين بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - والمباريات التي تم تأجيلها هي:

1 – مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2001، المحدد لها يوم السبت 25 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلعب أهلي 2001 خلالها أمام المصري.

2 – مباريات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2003، المحدد لها يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يواجه فريق أهلي 2003 خلالها نظيره مصر للمقاصة.

3 – مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2005، المحدد لها يومي السبت والأحد 25 و 26 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلعب الأهلي خلالها أمام سموحة.

4 – مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2006، المحدد لها يوم الجمعة 24 ديسمبر الجاري، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلتقي أهلي 2006 خلالها أمام البنك الأهلي.

5 – مباريات الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر من بطولة الجمهورية مواليد 2007، المحدد لها اليوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، والسبت 25 ديسمبر، لموعد يحدد فيما بعد، والتي كان من المقرر أن يلتقي خلالها الأهلي أمام البنك الأهلي والزمالك على الترتيب.