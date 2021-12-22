شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: متخافوش على الأهلى بسبب أحزان الدوليين ولازم نلعب بشخصيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد محمد يوسف نجم الأهلي السابق، وجود مخاوف من تأثر لاعبي الفريق الأحمر بالسلب بسبب أحزان بطولة كأس العرب، بعدما اكتفى الفراعنة بتحقيق المركز الرابع في البطولة العربية.

قال محمد يوسف لبرنامج "مش كورة بس" مع الإعلامية نهاوند سري عبر إذاعة أون سبورت أف أم: "متخافوش على الأهلي بسبب أحزان الدوليين في كأس العرب، وخبرات لاعبي الأهلي تجعلهم يجيدون الفصل وأكيد موسيماني عمل معاهم جلسات نفسية".

تابع: "أنا ضد نغمة أن المباراة سهلة، الرجاء فريق محترم حتى لو رحل عنه لاعبون.. وكسب الترجي ولازم نحترمه زي ما احترمنا نهضة بركان وبالتالي فزنا".

وأوضح يوسف: "الكرة لا تعطي سوى من يجتهد ويحترم الخصم ولازم نلعب بشخصية الأهلي".

وأردف: "لازم موسيماني يخلي باله من الحمل البدني الدوليين ويحضر سيناريوهات لو أي لاعب اشتكي أثناء المباراة".



يلتقي الأهلي المصري مع نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة لتحديد الفائز بالنسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الاهلي والرجاء والقناة الناقلة

مباراة الاهلي والرجاء تقام على الملعب المونديالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس 1".