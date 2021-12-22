شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ المباراة رقم 73 لموسيمانى مع الأهلى بالسوبر الأفريقى أمام الرجاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الرجاء المغربى على ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و2019.

جاء الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الاهلى بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة أن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيمانى خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وفى الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق موسيماني كل هذا النجاح بهذه السرعة، لأنه نال أيضا لقب الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، إلى جانب الحصول على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية.

وواصل المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إبداعه مع المارد الأحمر، حيث قاد الأهلى فى 72 مباراة، فاز فى 52 وتعادل فى 15 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 155 هدفا وتلقت شباكه 57، وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هى دورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدوري المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى للموسم الحالى.