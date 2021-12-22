شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يتجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة برفقة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، القاهرة متجها إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة برفقة زوجته صابرين، فى الأراضى المقدسة بمكة المكرمة، وذلك عقب الانتهاء من مباريات بطولة كأس العرب فى قطر، وقبل الاستعداد لانطلاق نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى الكاميرون، يوم 9 يناير المقبل.

ونشر الحضرى، صورة له قبل السفر مع زوجته التى ارتدت الحجاب، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "فى طريقنا لأداء العمرة إن شاء الله، نسأل الله القبول".

وكان عصام الحضرى، مدرب حراس الفراعنة، حضر برفقة ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، مباراتى الزمالك والمقاولون، وبيراميدز مع طلائع الجيش، أمس فى بطولة الدورى العام.

يأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى للمنتخب على متابعة جميع المباريات واللاعبين، قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون 2022.

وسافر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، ومعاونوه الأجانب إلى البرتغال لقضاء إجازة الكريسماس على أن يعود الطاقم يوم 28 ديسمبر الجارى، استعدادا لخوض معسكر الفراعنة قبل المشاركة فى أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وعقد مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، اجتماعا مع جهاز المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش لمناقشة الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون 2022.



الحضرى وزوجته