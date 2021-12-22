شكرا لقرائتكم خبر عن نادى غزل المحلة يطرح أسهمه بالبورصة فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو شركة نادي غزل المحلة برئاسة على العباسي في بيان رسمي تحديد موعد طرح شركته لكرة القدم في البورصة بنهاية الأسبوع الجاري، وبقيمة 37 مليون جنيه، على تطرح أسمهه بشكل عام في البورصة بقيمة 98 مليون جنيه كأول نادي في الشرق الأوسط.

وتوشك إحدى الشركات الخاصة التي تعاقد معها غزل المحلة من تنفيذ الاكتتاب الخاص بالشركة بقيمة 37 مليون جنيه على الأقل بنهاية الأسبوع الجاري.

وتعتزم الشركة طرح حصة تتجاوز أكثر من 60% من رأسمالها المقرر بـ200 مليون جنيه في البورصة من خلال جمع ما يقارب 135 مليون جنيه.



بيان غزل المحلة

ومن المقرر، أن يصل رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 200 مليون جنيه منها 65 مليونا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا، بينما باقى القيمة البالغة 135 مليونا تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونا عبر اكتتاب خاص، بالإضافة إلى 98 مليونا من خلال اكتتاب عام.

وبذلك تكون شركة غزل المحلة لكرة القدم قد مهَّدَت الطريق لشركات كرة القدم لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، كأول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط يدرج أسهمه في البورصة، بعد أن كان لها السبق في كونها أول شركة مساهمة مصرية لنشاط كرة القدم تمَّ تأسيسها في يناير 2021 تماشيًا مع قانون الرياضة الجديد.