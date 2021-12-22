شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر استمرار محمود متولى فى قطر لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الطبى بقاء محمود متولي مدافع الفريق في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال الفحوصات الطبية التي يخضع لها في مستشفى سبيتار.

وتقرر بقاء محمود متولي في الدوحة بعد عودة الفريق عقب أداء مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي مساء اليوم، ليواصل اللاعب الخضوع للفحوصات الطبية وتنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الودية.

وفضل الجهاز الفني استمرار متولي لتلقي العلاج من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب فرصة، وفي ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته المميزة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي قد توجه إلى مستشفى سبيتار بالدوحة برفقة الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، والدكتور محمد وفاءي إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، وخضع لقياسات بدنية وقياسات عضلية للجسم بالكامل، إلى جانب أشعة رنين مغناطيسي، كما أجرى أشعة رنين مغناطيسي على الطرفين السفليين، ثم تم عرضه على خبير أجنبي متخصص في إصابات الملاعب وجراحات العظام وخبير أجنبي آخر متخصص في العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات.