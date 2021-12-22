شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صدام الأهلى والرجاء المغربى بالسوبر الأفريقى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى بنظيره الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى.

س: ما جوائز مباراة السوبر الأفريقى ؟

ج: بحسب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقى يحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.

س: من يدير مباراة الأهلى والرجاء تحكيمياً ؟

ج: استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لمباراة السوبر الأفريقى ويعاونه مواطنه أوليفيه سافاري (مساعد أول) والأوغندي ديك أوكيلو (مساعد ثان) ، وتم تعيين الكيني بيتر واويرو حكما رابعا، بالإضافة للجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما للفيديو، والسوداني إبراهيم عبدالله مساعدا له.

س: كيف تأهل طرفا مباراة السوبر الافريقى ؟

ج: توج فريق الأهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد فيما جاء تتويج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

س: عن ماذا يفتش الأهلى والرجاء الليلة ؟

ج: يبحث المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الأفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و2019.

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من "محمد الشناوى وبدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى وبيرسى تاو ومحمد شريف".