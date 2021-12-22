شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقى.. الأهلى يبحث عن رقم 8 والرجاء يفتش عن اللقب الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الرجاء المغربى على ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

يحتل الأهلي صدارة أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بلقب السوبر حيث تمكن من حصد الكأس في 7 مناسبات سابقة ضد أندية عربية وأفريقية، وحقق الأهلي بطولة السوبر الأفريقي أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و 2020، وفاز على كل من: كايزر تشفيز الجنوب الأفريقي والجيش الملكي والنجم الساحلي والصفاقسي التونسي على مرتين وليوباردز الكونغولي ونهضة بركان المغربى ويسعى بطل القارة الأفريقية لمواصلة هيمنته وسيطرته على هذه البطولة من خلال الفوز على فريق الرجاء والوصول للقب الثامن ومواصلة تصدره للسجل الذهبي للبطولة.

فيما يشارك الرجاء في كأس السوبر للمرة الرابعة، وسبق له الفوز باللقب مرتين الاولى فى 2000، والثانية في 2019 بالفوز على الترجي التونسي بهدفين لواحد في الدوحة أيضاً.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية دون رد فيما جاء تتويج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.