الأهلي يقرر استمرار متولي في الدوحة لمدة أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قرر الجهازين الفني والطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقاء محمود متولي مدافع الفريق في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال الفحوصات الطبية التي يخضع لها في مستشفى سبيتار.

وتتواجد بعثة الأهلي حاليا في الدوحة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء في بطولة السوبر الأفريقي.

وتقرر بقاء متولي في الدوحة بعد عودة الفريق ليواصل اللاعب الخضوع للفحوصات الطبية وتنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الودية.

وفضل الجهاز الفني استمرار متولي لتلقي العلاج من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب فرصة، وفي ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته المميزة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي قد توجه إلى مستشفى سبيتار بالدوحة برفقة الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، والدكتور محمد وفاءي إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، وخضع لقياسات بدنية وقياسات عضلية للجسم بالكامل، إلى جانب أشعة رنين مغناطيسي، كما أجرى أشعة رنين مغناطيسي على الطرفين السفليين، ثم تم عرضه على خبير أجنبي متخصص في إصابات الملاعب وجراحات العظام وخبير أجنبي آخر متخصص في العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي ستعود إلى القاهرة فور الانتهاء من مباراة السوبر الأفريقي، لتبدأ استعداداتها على الفور لمنافسات بطولة الدوري الممتاز.