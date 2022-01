إيتو يعلن جاهزية ملعب "أوليمبي" لاحتضان افتتاح كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن صامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة الكاميروني، جاهزية ملعب "أوليمبي"، والذي يحتضن مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في اللقاء الافتتاحي ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها 9 يناير المقبل.

ونشر إيتو تغريدة عبر صفحته الرسمية "تويتر"، صورا رفقة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طكاف" يوثق من خلالها جاهزية الملعب لاحتضان افتتاح "كان".

وكتب النجم الكاميروني السابق :"على هامش التحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، كان من الرائع زيارة ملعب أولمبي مع رئيس كاف باتريس موتسيبي".

ويعقد اليوم الأربعاء، اجتماع أخير بين أعضاء كاف برئاسة موتسيبي لحسم الأمر حول موعد إقامة البطولة.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً حول إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها، حيث تردد تأجيل البطولة أو نقلها لقطر قبل أن يعلن باتريس موتسيبي إقامة البطولة في موعدها خلال زيارته للكاميرون مؤخرًا.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية أعلنت في الأيام الماضية عن رفضها إقامة بطولة أمم أفريقيا في هذا الموعد خاصة مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مرة أخرى.

With the final preparations for the Africa Cup of Nations in motion, it was great to visit Olembé Stadium with CAF president Patrice Motsepe. In this stadium we will kick off with our first match on January 9th, Cameroon 🇨🇲 vs. Burkina Faso 🇧🇫 @CAF_Online @FecafootOfficie pic.twitter.com/rPBlzYTsJC — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 22, 2021

