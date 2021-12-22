تقارير تكشف.. 7 حالات مصابة بفيروس كورونا بالرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتنب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، قبل ساعات من مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي، عن إصابة سبعة لاعبين بالفريق المغربي بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وبحسب صحيفة "LE 360" المغربية، فإن محمد الناهيري لاعب الفريق تعرض للإصابة بالفيروس، حيث أصبحت الفحوصات إيجابية عينة اللاعب العائد من المشاركة بكأس العرب.

وأضافت الصحيفة، أن مصادر مطلعة كشفت عن إيجابية سبعة لاعبين ببينهم لاعب الزمالك السابق حميد أحداد والحارس الأساسي أنس الزنيتي.

وأوضح المصدر، أن لاعبو الرجاء سيخضعون لفحوصات طبية جديدة لتحديد مشاركتهم في مباراة الأهلي من عدمها.

ولم يصدر نادي الرجاء أي بيان رسمي حتى الآن بشأن الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الرجاء مباراة الليلة باعتباره بطلاً لمسابقة الكونفدرالية عقب الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في نهائي النسخة الماضية بنتيجة (2-1).