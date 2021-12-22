فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

بدأ نادي الزمالك في الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء، تلقي طالبات المرشحين لانتخابات النادي المقبلة، ولمدة سبعة أيام متتالية.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على اللجنة التي تضم كل من: وليد بخيب نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسًا، ومحمود مأمون مساعد المدير التفيذي نائبًا، وعضوية كلا من : سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام القانون واللوائح وقانون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر فى الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.