شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصد السوبر الأفريقى 7 مرات تحت قيادة 4 مدربين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النادي الأهلى الأكثر تتويجاً ببطولة السوبر الأفريقى بعدما حصد 7 ألقاب من قبل تحت قيادة 4 مدربين، وتنتظر القلعة الحمراء التتويج بالسوبر الأفريقي الثامن عندما يواجه الفريق نظيره الرجاء المغربى فى نهائى كأس السوبر الأفريقي فى السابعة مساء اليوم الاربعاء بالدوحة .

وحصد الأهلي 4 ألقاب سوبر أفريقي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه ، وكان أول لقب عام 2002 عندما تغلب على فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، وتمكن جوزيه بعدها من تحقيق اللقب للمرة الثانية مع الأهلي فى 2006 عندما فاز على فريق الجيش الملكي المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4 وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وبعدها قاد المدرب البرتغالى الاهلى لتحقيق الفوز على فريق النجم الساحلي التونسي وحصد اللقب عام 2007 بنتيجة 6/7 بركلات وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكان آخر ألقاب جوزيه مع الأهلى فى بطولة السوبر الأفريقي في عام 2009 عندما نجح فى تحقيق الفوز على فريق الصفاقسى التونسي بهدفين مقابل هدف في لقاء نهائي كاس السوبر الافريقي الذى أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

فيما نجح حسام البدرى، المدير الفنى السابق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، فى الفوز ببطولة السوبر الأفريقي مرة واحدة مع الأهلى فى عام 2013 عندما فاز على فريق ليوبار الكونغولى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وتمكن محمد يوسف في حصد لقب سوبر أفريقي للقلعة الحمراء عندما فاز على فريق الصفاقسي التونسي بنتيجة 2/3 فى المباراة التى أقيمت في عام 2014 على ملعب القاهرة الدولي.

وأخيرا قاد الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى المارد الاحمر لحصد السوبر السابع فى تاريخه بالفوز على نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد فى أخر نسخة للسوبر الافريقى والتى أقيمت فى مايو الماضى.