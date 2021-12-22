شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفظ بمقعدها بالمكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف.. والسعودى الرميان رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظت مصر بمقعدها فى المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف ، وذلك بعد فوز نائب رئيس الاتحاد المصرى للعبة تيمور أبو الخير فى انتخابات مجلس الإدارة للدورة 2021 -2025 التى أجريت على هامش البطولة العربية للرجال رقم 40 المقامة حاليا بالقاهرة .

وحصل تيمور أبو الخير على 10 أصوات من بين 16 عضوا قاموا بالتصويت لتحتفظ مصر بمقعدها فى المكتب التنفيذى، الذى استمر بنفس تشكيلة أعضائه بعد فوز كل من التونسى حاتم قيقة 11 صوتا، واللبنانى كريم سلام 11 صوتا، والعمانى منذر البروانى الذى نجح بالقرعة بعد تساويه مع القطرى فهد النعمانى.

اما مقعد رئيس الاتحاد العربى للجولف للدورة الجديدة فقد حصل عليه رئيس الاتحاد السعودى للعبة ياسر عثمان الرميان للمرة الأولى وذلك بالتزكية بعد اعتذار رئيس الاتحاد السابق ورئيس الاتحاد الإماراتى الحالى الشيخ فاهم القاسمى، فيما حصل على مقعد النائب الأول للرئيس المغربى مصطفى الزين، والنائب الثانى الكويتى عبد العزيز الملا، والمقعد النسائى للتونسية فريجان بوشماوى، وتبعا للائحة الخاصة بالاتحاد العربى للجولف سينتقل مقر الاتحاد من الإمارات إلى السعودية حيث الرئيس الجديد للاتحاد.

وشهدت انتخابات المكتب التنفيذى منافسة شرسة للغاية بين 8 مرشحين كانت الأصوات متقاربة فيما بينهم الى حد كبير .

من جهة أخرى، يسدل الستار اليوم على منافسات البطولة المقامة بمصر والتى يتصدرها حتى الأن المنتخب التونسى ويليه المنتخب السعودى ثم منتخبنا الوطنى الذى يسعى لتحويل الدفة خاصة فى ظل تقارب عدد الضربات بين المنتخبات الثلاث.