شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأتحاد الأفريقى للجمباز يلتقى ممثلى وزارة الرياضة الجزائرية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للجمباز، زيارته إلى دولة الجزائر الشقيقة بعقد لقاء مع طيابى سليمان الأمين العام لوزارة الرياضة وعبد الرازق بالقاضي المدير التنفيذى لوزارة الرياضة الجزائرى، فى مقر وزارة الشباب والرياضة الجزائرية ،وذلك على هامش تواجد إيهاب امين فى الجزائر لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى للعبة.

حضر اللقاء زاهي سفيان رئيس الاتحاد الجزائري وعلي زعتر رئيس الاتحاد الإفريقي السابق، بالإضافة إلى المهندسة هبة البوريني سكرتير عام الاتحاد الأفريقي للعبة، والمحاسب محمد هشام المدير المالي للاتحاد القاري.

وتطرق الاجتماع لمناقشة سبل التعاون بين وزارة الرياضة الجزائرية والاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بالإضافة إلى مناقشة التعاون المثمر بين الاتحادين المصرى والجزائري للعبة، من خلال إقامة المعسكرات المتبادلة وتبادل الخبرات، وتنظيم والمشاركة في البطولات الدولية.

كما تم الإتفاق على عمل بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والجزائري للجمباز وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتسلم الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة من الجزائري على زعتر بمقر الاتحاد الأفريقي في الجزائر.

وجاء تسليم مقاليد الاتحاد الأفريقي للجمباز في أجواء طيبة في ظل العلاقة القوية التي تجمع مصر والجزائر.

وأنهى إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز جميع الإجراءات الخاصة بتسلم الاتحاد الإفريقي في وجود عدد من اللجان والشخصيات على رأسهم إيهاب أمين رئيس الاتحاد الإفريقي وهبة البوريني سكرتير عام الاتحاد الإفريقي ومحمد هشام الأمين العام وعلي زعتر رئيس الاتحاد الإفريقي السابق وكمال قوامية السكرتير العام السابق.

ونجح الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة في الانتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والمقامة بمدينة أنطاليا بتركيا.

وفاز "أمين" عقب تغلبه على الجزائري علي زعتر والذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لسنوات طويلة.

ومن المقرر أن يتم نقل مقر الاتحاد الإفريقي إلى القاهرة، لأول مرة في تاريخ الاتحاد القاري، والذي ظل مقره بالجزائر منذ تأسيسه وحتى الآن.