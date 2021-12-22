شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان وربيعة يبحثان عن ملاحقة وائل جمعة فى صدارة الأكثر تتويجاً بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم الاربعاء صوب ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى بنظيره الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الافريقى فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

ويعد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب في تاريخ إفريقيا برصيد 6 ألقاب، فيما يعد الثلاثى وليد سليمان وسعد سمير ورامى ربيعة هما الاكثر تتويجاً بالسوبر الافريقى بالجيل الحالى حيث حصد كل منهما اللقب ثلاثة مرات أعوام 2013-2014 -2021

ويملك وليد سليمان ورامى ربيعة فرصة رفع رصيدهم لأربعة ألقاب سوبر أفريقى لملاحقة وائل جمعة فيما إعير سعد سمير لفيوتشر .

وبخلاف الثنائى وليد سليمان ورامى ربيعة فإن بقية اللاعبين بفريق الاهلى لديهم لقب سوبر أفريقى وحيد بداية من القائد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وصولًا إلى أصغر لاعب في القائمة، باستثناء بدر بانون قلب دفاع الأهلي، الذي توج بالسوبر الإفريقي مرتين واحدة مع الاهلى والثانية مع الرجاء المغربى فريقه السابق ويسعى للقب الثالث رفقة المارد الاحمر الليلة.

وتوج علي معلول ظهير أيسر الأهلي بلقب سوبر أفريقى وحيد بالرغم من مشاركته الثانية في دوري السوبر الأفريقي، وجاءت مشاركة معلول الأولى في نسخة 2014 برفقة الصفاقسي التونسي، إلا أن أحلامه في حصد السوبر الإفريقي تحطمت بالخسارة من الأهلي، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق ويسهم في التتويج باللقب الموسم الماضى ويفتش عن اللقب الثانى الليلة.