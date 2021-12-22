شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ضد الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلى مع الرجاء المغربي اليوم الأربعاء، باستاد أحمد بن علي ملعب الريان في بطولة السوبر الأفريقي ، في مباراة تترقبها جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه العموم .

موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربي

يلتقي الأهلى المصرى مع الرجاء المغربي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة باستاد أحمد بن علي ملعب الريان في بطولة السوبر الأفريقي التى يحمل الأهلي لقبها.

وخضع فرق الكرة بالنادي الاهلى لمسحة كورونا استعدادًا لخوض مباراة الرجاء المغربي وفقًا للإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة، وستكون هذه المسحة خاصة بالعودة للقاهرة ايضاً حيث تعود البعثة الخميس المقبل وبالتالى فليس هناك متسع من الوقت لإجراء مسحة جديدة.

يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محاضرة للاعبى الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقي. ويقوم موسيمانى خلال المحاضرة بشرح المهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء قبل التوجه إلى ملعب أحمد بن على بالريان، والذى يستضيف المباراة.

موسيمانى يعقد محاضرة للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربىقائمة الأهلى فى السوبر الأفريقى

وتضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.