شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين مكثف خارج نادى الزمالك استعدادا لاستقبال المرشحين للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد محيط نادى الزمالك إجراءات تأمين مكثفة استعدادا لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة فى أول يوم لفتح باب الترشيح، كما قامت قوات أمن الجيزة بعمل كشف عن المتفجرات والمفرقعات بمحيط النادى ضمن الإجراءات الأمنية المشددة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:
التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020 / 2021، وبرامج النشاط وخطة العام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
واعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021، ومشروع الموازنة للسنة لمالية المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025.
ويتضمن جدول الأعمال بند تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى، النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى، الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.