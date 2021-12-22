تأمين مكثف خارج نادى الزمالك استعدادا لاستقبال المرشحين للانتخابات

وأعلن نادى الزمالك بشكل رسمى عن فتح باب الترشح للانتخابات اليوم الأربعاء لاستقبال أوراق الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020 / 2021، وبرامج النشاط وخطة العام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

واعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021، ومشروع الموازنة للسنة لمالية المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

ويتضمن جدول الأعمال بند تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى، النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى، الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.