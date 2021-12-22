شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان رئيسا لاتحاد الخماسى الحديث بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، يوم 26 ديسمبر الجارى موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية ، والتي تشهد اختيار مجلس ادارة الاتحاد لدورته الجديدة 2021/2024 ، ولقد اسفر باب الترشح الذى أغلق مؤخرا ترشح شريف العريان رئيس الاتحاد الحالى على منصب الرئاسة.

كما ترشح على منصب نائب الرئيس الدكتور حازم أمير الدمهوجى، وفى منصب امین صندوق شادي عبد العزيز محمد ، وفى العضوية كلا من : عوض سامي عوض الله ، ماهر مروان، عماد سامر انیس، على عاصم عبد الغنى، عمرو شمس الدين، وفى العضوية تحت السن أنس عبد السلام عبد العزيز .

وبتلك القائمة التى اغلق عليها باب الترشح يؤكد فوزها بالتزكية ، ولقد اكد شريف العريان ان تلك القائمة كلها من العناصر الجديدة الذى سوف يشرف بالتعامل معها خلال الدورة المقبلة.

ومن المقرر ان تشهد الجمعية العمومية العادية مناقشة باقى جدول الاعمال والذى سوف يبدا باعتماد فوز القائمة بالتزكية بالإضافة الى مناقشة ميزانية العام المنصرم وكذلك موازنة العام الجديد و الخطة المحلية والدولية

يذكر انه تضم الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للخماسى الحديث 7 هيئات هى : نادي طلائع الجيش الرياضي ، نادي الشمس الرياضي ، نادي البنك الأهلى الرياضى، نادى سبورتنج كاسل الرياضي بالغربية ، نادي الجزيرة الرياضي ، نادي مدينة نصر للطرق والكباري ، نادى المؤسسة العسكرية بالهايكستب

وكان قد فاز شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا في كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عبر الانترنت

واستطاع العريان الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بعد حصوله على 53 صوتا بنسبة 67.09% من إجمالي الأصوات.