شكرا لقرائتكم خبر عن العرب ملوك السوبر الأفريقى قبل صدام الأهلى والرجاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصدر الأندية العربية قائمة التتويج ببطولة السوبر الافريقي قبل ساعات من مباراة الاهلي والرجاء المغربي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ، الاربعاء، بتوقيت القاهرة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصد الاهلي لقب السوبر الافريقي 7 مرات يليه الزمالك بـ4 القاب وحصد النجم الساحلي التونسي لقب السوبر الألإريقي مرتين ونفس الأمر بالنسبة للرجاء المغربي ، فيما توج مازيميب الكونغولي بلقب السوبر الأفريقي 3 مرات.

ويمتلك العرب النصيب الأكبر من الفرق المتوّجة بلقب السوبر الأفريقي عن طريق الاهلي والزمالك والرجاء والنجم الساحلي بجانب أندية عربية أخرى كثيرة حصدت السوبر الأفريقي لمرة واحدة.



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على صعيد متصل ، يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محاضرة للاعبى الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقي.

ويقوم موسيمانى خلال المحاضرة بشرح المهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء قبل التوجه إلى ملعب أحمد بن على بالريان، والذى يستضيف المبارا

وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.