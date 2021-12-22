شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ضد الرجاء.. حكاية 10 أندية شاركت فى السوبر دون الصعود لمنصة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى بنظيره الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الافريقى فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

سبق لـ 10 أندية أفريقية خوض كأس السوبر الإفريقي ولكنها لم تكن محظوظة في الفوز وحمل اللقب القاري واكتفت بالوصافة على مدار مشاركتها وهي: فريق الصفاقسي التونسي وموتيبا بيمبي الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري والمقاولون المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي والملعب المالي والفتح الرباطي المغربي وليوباردز الكونغولي ونهضة بركان المغربى، وكل هذه الفرق اكتفت بالوصافة لا غير ولم يسبق لها التتويج.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لمباراة السوبر الافريقى، ويعاونه مواطنه أوليفيه سافاري (مساعد أول) والأوغندي ديك أوكيلو (مساعد ثان) ، وتم تعيين الكيني بيتر واويرو حكما رابعا، بالإضافة للجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما للفيديو، والسوداني إبراهيم عبدالله مساعدا له.