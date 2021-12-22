شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. الأحمر لا يخسر السوبر الأفريقى من منصة بطل دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الرجاء المغربى، اليوم الأربعاء، على ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية دون رد فيما جاء تتويج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

ومن مفارقات تتويج الأهلى بلقب السوبر الأفريقي، أنه لا يخسر البطولة وهو بطل دورى أبطال أفريقيا، ولا يتوج به وهو لقب الكونفدرالية أو كأس الكؤوس فى مسماها القديم.

وحقق الأهلى الستة ألقاب من السوبر عندما كان بطلا لدورى الأبطال فى نسخ 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، و2006 على حساب الجيش الملكى المغربى، و2007 على حساب النجم الساحى التونسى، و2009 على حساب حساب الصفاقسى التونسى، و2013 على حساب ليوباردز الكونغولى، و2013 على و2014 على حساب الصفاقسى التونسي.

فيا لم يتوج الأهلى بلقب السوبر عندما كان بطلا للكونفدرالية أو كأس الكءوس، بمسماها القديم، وتكرر الأمر فى نسخة 1994 عندما التقى الأهلى بطل أبطال الكؤوس مع الزمالك بطل دورى الأبطال وتوج به الزمالك بالهدف الشهير لأيمن منصور، قبل أن يخسر اللقب عام 2015 لحساب وفاق سطيف الجزائرى بركلات الجزاء بعد انتهاء الوفت الأصلى بالتعادل 1/1، حيث سجل عماد متعب هدف قاتل قبل ثوانى من نهاية المباراة.