شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ندالا حكم السوبر الافريقى بين الأهلى والرجاء المغربى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى في السابعة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق الرجاء المغربى، على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر، في إطار مباراة كأس السوبر الافريقى لكرة القدم.

يدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، في المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لمباراة السوبر الافريقى ويعاونه مواطنه أوليفيه سافاري (مساعد أول) والأوغندي ديك أوكيلو (مساعد ثان) ، وتم تعيين الكيني بيتر واويرو حكما رابعا، بالإضافة للجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما للفيديو، والسوداني إبراهيم عبدالله مساعدا له.

جان جاك ندالا كونغولى الجنسية عمره 34 عاماً وبدأ تحكيم مباريات دوري الابطال في موسم 2016-2017 ، وأدار ندالا مباراتين للأهلى تعادل 1-1 مع بلاتنيوم ستارز وفاز على صن دوانز 2-0 ولقاء واحدا للرجاء فاز 1-0 على كارا برازافيل الكونغولي.