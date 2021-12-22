شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى يقرر إيقاف حارس المرمى بالفريق وتغريمه 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إيقاف محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق وتوقيع غرامة مالية عليه، وذلك بعد مشادته مع أحمد ياسين مدافع الفريق، خلال مباراة غزل المحلة فى بطولة الدورى.

وتعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأخير في الجولة السابعة من الدورى المصري الممتاز.

وشهدت المباراة مشادة بين الزنفلي وياسين بسبب هجمة لغزل المحلة ليصل الأمر إلى دفعه بيده، واتخذ خالد جلال قراره بإيقاف محمود الزنفلي دون ذكر مدة الإيقاف، كما وقع عليه غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.