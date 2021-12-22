شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف جنيه تنتظر كل لاعب بالأهلى حال الفوز بالسوبر الأفريقى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الأهلى على صرف مكافأة مالية قدرها 40 ألف جنيه لكل لاعب بفريق الكرة حال التتويج بالسوبر الأفريقى الليلة وفقاً لما تنص عليه لائحة النادى الأحمر، وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم الاربعاء صوب ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى بنظيره الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الافريقى فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

تمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و 2020 فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 10 مرات محققا رقما قياسيا.

ويعد الأهلي أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 9 مناسبات توج خلالها بـ7، يليه الزمالك فى المركز الثانى بمشاركته فى 5 نهائيات وتحقيق اللقب 4 مرات، ثم مازيمبي الكونغولي بـ3 ألقاب من 5 نهائيات.