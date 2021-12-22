شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة لـ طارق حامد: شكرا على كل حاجة بتعملها معايا وأنت سند لكل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، على شكر زميله فى فريق القلعة البيضاء طارق حامد، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، مؤكدا أنه سند لجميع الناس.

ونشر جمعة، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع حامد، من خلال لقاء ذئاب الجبل، صحبها بتعليق: "شكرا على كل حاجة بتعملها معايا، شكرا على كلامك ليا، على طول سند كده للناس كلها يا قائد".





وحقق فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة، التى جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على إستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك، إلى 16 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 5 نقاط بالمركز الـ 15.