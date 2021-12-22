شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناصر رئيس "الاوكسا": سأترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي "الترايثلون" ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية “الأوكسا” ، أنه قرر الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية المصرية في الانتخابات المزمع إقامتها خلال شهر أبريل المقبل.

وقال اللواء أحمد ناصر في تصريخات خاصة، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه خلال الساعات المقبلة، لرئاسة اللجنة عن الدورة التى تنتهي عقب أولمبياد باريس 2024.

ويشغل اللواء أحمد ناصر حاليا منصب رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي الثلاثي "الترايثلون" إضافة إلى رئاسته لمنصب رئيس الكونفدرالية الإفريقية "الأوكسا".

وكان هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، قد تقدم بأوراق ترشحه أمس الثلاثاء، فى ثانى أيام فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، فتح باب الترشح للانتخابات يوم الاثنين الماضي 20 ديسمبر الجارى ولمدة أسبوع ينتهى الأحد المقبل، وأنه على من يرغب فى الترشح التقدم للجنة تلقى الطلبات بمقر اللجنة الأولمبية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى.

وقررت اللجنة الأولمبية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يوم السبت 23 من أبريل المقبل ومناقشه جدول الأعمال.

ويتولى هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية، رئاسة اللجنة الأوليمبية خلال السنوات الماضية، وقامت بدور كبير فى الإشراف على الانتخابات فى الأندية والاتحادات مع وجود مركز التسوية يتبعها ويقوم بدور المحكمة الرياضية فى فض المنازعات.