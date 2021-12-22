شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: أنهينا الاتفاق مع 4 لاعبين أجانب للمشاركة فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اشرف خضر عضو اللجنة الفنية بالنادي الأسماعيلي ان ناديه انهي الاتفاق مع أربعة لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال اشرف خضر في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة اون سبورت اف ام:" لم نستطع التعاقد مع أي لاعب من الدوري المحلي لصعوبة استغناء الأندية عن لاعبيها المميزين وحاجة الاسماعيلي لنوعية معينة من اللاعبين قادرين علي تغيير مسار الفريق "

ويضيف اشرف خضر :" أنهينا الاتفاق مع 4 لاعبين أجانب ليشاركوا مع الإسماعيلي بداية من بطولة كأس رابطة الأندية القادمة وسيكون الاول من امريكا اللاتينية وسيتم التعاقد مع ثنائي من شمال إفريقيا بجانب لاعب افريقي "

وعن هروب شيلونجو علق اشرف خضر :" فوجئنا بالمدير الإداري يبلغنا أن شيلونجو جمع متعلقاته وسافر لبلاده دون إذن والحقيقة أن اللاعب كان يخطط لهذا السيناريو منذ وقت طويل عن طريق ادعاء المرض للهروب من المباريات ونقل متعلقاته تدريجيا لبلاده".

وتابع: "لو شيلونجو حصل علي مستحقاته المادية سيكون في مطب كبير وسيتعرض لعقوبات مغلظة ولكني لا أعلم حقيقة حصوله علي مستحقاته من عدمها "