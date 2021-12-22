شكرا لقرائتكم خبر عن "السوبر أهلاوى يا أبطال".. جمهور الأهلى يدعمه قبل مباراة الرجاء: أفريقيا للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادته دائما يحرص جمهور النادي الأهلي علي دعمه بشكل كبير قبل أي مباراة هامة، فما بالك إن كانت مباراة تحسم لقب بطولة، ولذلك قام جمهور المارد الأحمر بتدشين هاتشاج "السوبر أهلاوي يا أبطال"، تصدر قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر" لدعم الفريق قبل مباراة الرجاء المغربي على بطولة كأس السوبر الأفريقية، والتي تقام بعد عدة ساعات في العاصمة القطرية الدوحة.



تدوينات الاهلاوية



تغريدة اخري

وحمست الجماهير اللاعبين بمجموعة شعارات مختلفة عبر تغريداتهم، وجاءت كالتالي :" حارب ع البطولة بروح الابطال العب برجولة موت ع الكورة افريقيا للكبار وإنت الأسطورة"، فيما قال أخر :" 11 راجل ف الملعب علي السوبر ناويين"، " السوبر أهلاوى إن شاء الله .. حسين الشحات وأفشة وتااااو أتمنى يستغلوا الفرص اللى هتجيلهم ".



جماهير الاهلي

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من :"محمد الشناوى وبدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى وبيرسى تاو ومحمد شريف".

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية دون رد فيما جاء تتويج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

تقام بطولة السوبر الأفريقي للعام الرابع على التوالي على الملاعب القطرية، وشهدت نسخة الموسم الماضي فوز الاهلى على نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد في 28 مايو الماضى.