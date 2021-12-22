الخليج 365 يرصد كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الرجاء بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

سيطرت حالة من التركيز الشديد داخل معسكر النادي الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة قبل ساعات من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الرجاء المغربي اليوم الأربعاء في السابعة مساء في قطر على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وخاض الأهلي مرانه الأخير أمس الثلاثاء، والذي لم يشهد أي أمور تشير الى التشكيل الذي من المقرر أن يستعين به الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في بداية المباراة.

ووفقاً لما علمه مراسل "يلا كورة" مران الأهلي الأخير لم يشهر أي جوانب تتعلق بطريقة اللعب.

واكتفى موسيماني بقيام الفريق ببعض التدريبات البدنية بجانب تقسيمة لم تظهر معالم التشكيل الرسمي، وعقد محاضرة مع اللاعبين شرح خلالها بالفيديو طريقة لعب الرجاء ومصادر خطورته.

ووفقاً لما علمه "الخليج 365"، فإن الساعات الأخيرة شهدت حيرة لدى موسيماني بشأن الدفع أيمن أشرف بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب، أو الدفع بياسر إبراهيم بجوار بدر بانون.

وعلم "الخليج 365" أن موسيماني أيضاً يفاضل بين الثنائي حسين الشحات ومحمد شريف من أجل اختيار أحدهما للتواجد ضمن المثلث الهجومي للفريق بقيادة الثنائي بيرسي تاو ومحمد مجدي "أفشة".

واستقر موسيماني بشكل كبير على الدفع بحسين الشحات بجوار "أفشة" وبيرسي تاو.

موسيماني بشكل كبير سيلعب أمام الرجاء المغربي بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف قلبي دفاع، وبينهم حمدي فتحي، والرباعي أكرم توفيق وعمرو السولية وإليو ديانج وعلي معلول، وأخيراً حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد مجدي "أفشة".

وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار، على أن يكون هناك محاضرة فنية قبل مغادرة الفريق لفندق الإقامة متجهاً لملعب المباراة، يشرح خلالها مهام كل لاعب في المباراة، على أن يكون التحرك من الفندق في الخاسمة مساءً متوجهاً لملعب استاد أحمد بن علي.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تأكيد سطوته علي بطولة السوبر الأفريقي حيث حصد اللقب 7 مرات عام 2002 بالفوز على كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي 4-1، و2006 على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، و2007 على النجم الساحلي التونسي 5-4 بركلات الترجيح، و2009 بالفوز على الصفاقسي التونسي 2-1، و2013 على فريق ليوبارد الكونغولي 2-1 وعام 2014 بالتفوق على الصفاقسي التونسي 3-2، وأخيرا النسخة الماضية التي أقيمت في 28 مايو الماضي علي حساب نهضة بركان المغربي بالفوز بهدفين نظيفين.

وخسر الأهلي مباراة السوبر مرتين عام 1994 أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدف نظيف، وفي عام 2015 بالهزيمة من وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

ويدخل الفريق الأحمر مباراة اليوم وأمامه 6 اهداف أولها حصد اللقب القاري والثاني الحفاظ على البطولة في القاهرة بعد ان حصدها العام الماضي والثالث حصد 250 ألف دولار هي الجائزة المالية المخصصة من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم والرابع هو الإبتعاد بصدارة للترتيب العام للكاف علي محور الأندية حيث لا يزال الفريق الاحمر في المرتبة الأولى ب78 نقطة يليه الترجي 65 ثم الوداد ثالثا 63 نقطة والرجاء المغربي 54 نقطة والزمالك في المركز الخامس 47 نقطة، حيث يسعي الأهلي لزيادة رصيد النقاط بهدف زيادة الهيمنه كونه نادي القرن الأفريقي.