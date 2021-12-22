لجنة الحكام تدافع عن البنا في واقعة حمودي.. وتؤكد: تسجيلات VAR تبرئه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أن تسجيلات غرفة الفيديو خلال مباراة المصري وفاركو تبرئ محمود البنا حكم المباراة، مضيفًا أنه لا يمانع من إطلاع مسئولي فاركو عليها على الرغم من عدم قانونية الأمر.

وشهدت مباراة المصري وفاركو واقعة أثارت الكثير من الجدل بعدما أشهر محمود البنا حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمودي بعد خروجه من أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ووقع خلاف حول سبب إشهار البطاقة الصفراء الثانية لحمودي، هل بسبب خطأ داخل الملعب أو خارجه.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال عبدالفتاح: "حمودي حصل على الإنذار خارج الملعب، غرفة الفيديو أخبرت البنا أن اللاعب حصل على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي يستحق الطرد".

وتابع: "لسنا الجهة المنوطة بالتحقيق (أنا مش الحكم والجلاد)، أتحدث بكل شفافية، قبل الحديث عن أي لقطة في أي مباراة لابد من دراستها بشكل مفصل".

وواصل: "قلت إن تسجيلات غرفة (VAR) تبرئ البنا، ولا أمانع إطلاع مسئولي فاركو على التسجيلات رغم أن الأمر غير قانوني".

جدير بالذكر أن فاركو تقدم باحتجاج رسمي إلى رابطة الأندية من أجل التحقيق في الواقعة وإعادة المباراة التي انتهت 1-0 لصالح المصري.