تعرف على تشكيل الرجاء المتوقع ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر البلجيكي مارك فيلموتس المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة الأهلي، في إطار بطولة السوبر الأفريقية والتي ستقام في قطر.

تشكيل الرجاء سيشهد عودة الثنائي الدولي أنس الزنيتي وعبد الإله الحافيظي بعد تواجدهما رفقة منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، في المقابل هناك شكوك حول مشاركة محمد الناهيري.

وأشارت تقرير صحفية مغربي في الساعات الماضية، إلى إصابة الناهيري بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ومن المتوقع أن يلعب الرجاء بتشكيل مكون من بحسب صحيفة "LE360" كالتالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: جمال حركاس - مروان هدهودي - عبد الإله مدكور - محمد أزريدة.

خط الوسط: عمر العرجون - فابريس نجوما - محسن متولي.

خط الهجوم: عبد الإله الحافيظي - حميد أحداد - محمود بنحليب.

جدير بالذكر أن الرجاء يدخل مباراة الليلة باعتباره بطلاً للكونفدرالية عقب الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).