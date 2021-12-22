"يستحق الأفضل".. أسطورة ليفربول يعلق على مفاوضات تجديد عقد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يرى جون ألدريج أسطورة ليفربول، أن إدارة الريدز لا يبدو أنها ستتعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، متسائلا لماذا لا يحصل محمد صلاح نجم الريدز على ما يتقاضاه ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وتجري حاليا مفاوضات بين إدارة ليفربول ومحمد صلاح بشأن تجديد عقد الدولي المصري المقرر أن ينتهي بنهاية يونيو 2023.

وخلال عموده الاسبوعي في صحيفة "ليفربول إيكو"، قال ألدريج: "يبدو أن ليفربول لن يتعاقد مع أي لاعب جديد في شهر يناير المقبل".

وأضاف: "أعتقد أنه ربما يكون الوقت المناسب للإعلان عن شيئا ما يرضي الجماهير".

تابع: "آمل أن يتمكنوا من الاتفاق مع صلاح على العقد الجديد الذي يريده ويستحقه".

وواصل: "إذا كان لديك لاعبون مثل ديفيد دي خيا في مانشستر يونايتد ويحصل على 450 ألف جنيه استرليني اسبوعيا، فلماذا لا يحصل صلاح على نفس الأجر؟".

وأتم: "هذه هي كرة القدم، وصلاح يستحق الحصول على الأفضل".

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وقدم مستويات مبهرة بقميص الريدز وتُوج مع الفري ببطولة الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.