الامارات | برشلونة يقدم "هدية ثمينة" إلى ريال مدريد.. وتشافي يشعر بـ"خيبة كبيرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم "هدية ثمينة" إلى ريال مدريد.. وتشافي يشعر بـ"خيبة كبيرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدى برشلونة خدمة إلى غريمه التقليدي المتصدر ريال مدريد، بتعادله مع مضيفه إشبيلية 1-1 أمس، وحرمه من تقليص الفارق مع النادي الملكي إلى ثلاث نقاط، ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة في الدوري الإسباني لكرة القدم. وافتتح النادي الأندلسي التسجيل عن طريق الأرجنتيني بابو غوميس (32)، قبل أن يدرك الكاتالونيون التعادل في الدقيقة 45 عن طريق الأوروغوياني رونالد أراوخو.

وبهذين الهدفين اللذين جاءا من ركنيتين وفرضا تعادلاً إيجابياً، رفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، فيما حل برشلونة سابعاً مع 28 نقطة.

وباستثناء الخسارة أمام ريال مدريد 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة بهدف في الدقائق الأخيرة بعدما كان متقدماً على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أثبت إشبيلية هذا الموسم أنه قادر تماماً على مقارعة الكبار، وأبرز دليل على ذلك فوزه السبت الماضي على أتلتيكو مدريد حامل اللقب 2-1 بهدف في الدقيقة 88 للأرجنتيني لوكاس أوكامبوس.

ومع بقاء مرحلة واحدة للوصول الى منتصف الموسم، هناك مشهد غير مألوف في "لا ليغا" بوجود الجارين الأندلسيين إشبيلية وريال بيتيس في المركزين الثاني والثالث ورايو فايكانو في المركز الرابع الأخير المؤهل دوري الأبطال، فيما يجد أتلتيكو حامل اللقب نفسه خامساً بفارق 14 نقطة عن جاره ريال المتصدر، وبرشلونة سابعاً بفارق 15 عن غريمه الملكي. وكان برشلونة ومدربه الجديد تشافي هرنانديس يمنيان النفس الاستفادة من مباراة الثلاثاء كي يصبح النادي الكاتالوني على نفس المسافة من فايكانو الرابع. ولم يستفد برشلونة من طرد أبرز مدافع في إشبيلية، كوندي، وفشل في تحقيق الفوز.

وأبدى تشافي شعورا بخيبة أمل كبيرة، وحسرة على ضياع فوز محقق، وقال في المؤتمر الصحافي إنه لا يصدق ما حصل، وكان يأمل بشكل كبير أن يقتنص الفوز ويصل إلى المركز الرابع.

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