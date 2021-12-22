هندرسون: الدوري الإنجليزي لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية بعد قرار المسؤولين مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.



وتأجلت عشر مباريات في الدوري هذا الشهر بسبب تفشي الفيروس وظهور 90 حالة إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي، لكن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.

وقال بيب ليندرز، مساعد مدرب ليفربول، يوم الثلاثاء إنه من ”العبث“ اللعب مرتين في أربعة أيام مع غياب لاعبين بارزين بسبب كوفيد-19 والإصابات بينما قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن صحة اللاعبين وسلامتهم في خطر.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية، خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19.

”لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم.. أعتقد أن (اللاعبين) يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأنهم في النهاية هم الذين يلعبون في هذه الظروف.

”سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص يتحدث نيابة عنهم بشكل مستقل“.

ويستضيف ليفربول منافسه ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة اليوم الأربعاء وسيلعب مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز، يوم الأحد.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير نشرته يوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تلعب الأندية مبارياتها طالما هناك 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل في التشكيلة.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا رقما مرتفعا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الاثنين الماضي، الذي وصل إلى 91 ألفا.

وتواصل رابطة الدوري الإنجليزي العمل مع الأندية لتشجيع التطعيم بين اللاعبين وموظفي الأندية، فضلاً عن الترويج لرسائل التطعيم الصحية العامة الحكومية للأندية والجمهور الأوسع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنه لن يتخذ إجراءات بشأن قيود جديدة على التجمعات الجماهيرية بسبب تفشي فيروس كورونا حتى الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعني تصريحات رئيس الوزراء البريطاني أن لقاءات ”البوكسينغ داي“ في الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة ما بين الـ26 والـ29 من كانون الأول/ديسمبر الحالي ستجرى بحضور جماهيري كامل في إنجلترا، عكس اسكتلندا التي تم فيها تحديد عدد الحضور الجماهيري بـ 500 شخص فقط.