"الموعد.. التشكيل.. طاقم التحكيم".. الأهلى "بريمو" أفريقيا قبل مواجهة الرجاء المغربى بالسوبر

الشارقة - اميمة ياسر - تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه العموم مباراة المارد الأحمر أمام الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة الأهلى والرجاء

يلتقي الأهلى المصرى مع الرجاء المغربي في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة باستاد أحمد بن علي ملعب الريان في بطولة السوبر الأفريقي التى يحمل الأهلي لقبها.

وخضع فرق الكرة بالنادي الاهلى لمسحة كورونا استعدادًا لخوض مباراة الرجاء المغربي وفقًا للإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة، وستكون هذه المسحة خاصة بالعودة للقاهرة ايضاً حيث تعود البعثة الخميس المقبل وبالتالى فليس هناك متسع من الوقت لإجراء مسحة جديدة.



قائمة الأهلى فى السوبر الأفريقى



وتضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.



يدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، في المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

الاهلى صاحب الرقم القياسى في التتويج بالسوبر الافريقى برصيد 7 ألقاب أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و 2020

الاهلى حامل لقب السوبر الأفريقى بعدما فاز على نهضة بركان المغربى بالنسخة الأخيرة 2-0

الاهلى الأكثر تتويجاً بدوري الابطال الافريقى برصيد 10 مرات

الاهلى توج بالسوبر على حساب كايزر تشفيز الجنوب الأفريقي والجيش الملكي والنجم الساحلي والصفاقسي التونسي على مرتين وليوباردز الكونغولي ونهضة بركان المغربى

الاهلى توج بكأس السوبر على حساب فريقين من المغرب هما الجيش الملكى بركلات الترجيح ونهضة بركان 2-0