شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى راحة سلبية من التدريبات بعد خسارة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية من التدريبات فى أعقاب مواجهة سموحة السكندرى أمس، والتى انتهت بانتصار الأخير فى اللحظات الأخيرة لحساب الجولة السابعة من مسابقة الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق غدا الخميس الاستعداد للقاء فيوتشر والمحدد له الأربعاء المقبل فى ثامن جولات المسابقة.

جدير بالذكر أن لقاء فيوتشر كان محدد له يوم السبت المقبل، قبل أن يتم تأجيله أربعة أيام بعد تلقى النادى خطاب رسمى مؤخرا.

فى سياق آخر قامت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن بفسخ التعاقد مع التونسى مروان الصحراوى مدافع الفريق الأصفر بالتراضى مع إجراء تسوية مالية مع اللاعب فيما يخص مستحقاته المادية لإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضى فى ظل رغبة الجهاز الفنى للدراويش بقيادة خوان براون واللجنة الفنية ولجنة التعاقدات فى رحيل اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تمهيداً لإفساح المجال أمام قيد لاعب أفريقى جديد.

ومنح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى اللجنة الفنية الصلاحيات الكاملة للإشراف على فريق الكرة، وكذلك قطاع الناشئين ضمن خطة وجود عين ثاقبة تتدخل وقت اللزوم لتصحيح الأخطاء والتنسيق مع جهاز الكرة بالفريق الأول لإعادة هيبة الدراويش.