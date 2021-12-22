شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: 5600 شاب تقدموا للاستفادة من مبادرة "دراجتك دخلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تلقى 5600 طلب للاستفادة من مبادرة "دراجتك دخلك"، والتى تنفذها الوزارة لتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل للشباب المنتمى للأسر الأكثر احتياجا فى كل محافظات مصر للشباب الراغب فى زيادة دخله.

وتعكف لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهات المشاركة على فحص تلك الطلبات ومن تنطبق عليهم الشروط، وذلك برئاسة اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وتضم الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، منال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، محيى معروف مدير عام الإدارة العامة للتسويق، الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، جيهان رشوان مدير إدارة تنمية المهارات.

وتُعد هذه المبادرة أحد أهم مشروعات الوزارة المعنية والمنبثقة من مشروع "دراجتك صحتك" والتى تعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، حيث تهدف المبادرة الي توفير دراجات للشباب مجانا يستطيعوا من خلالها العمل فى نقل البضائع البسيطه والمعدة لذلك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت رابط للتسجيل وتم فتحة لمده 15 يوما، وأعلنت من خلاله عن شروط التقديم والتى تمثلت فى أن يكون سن المتقدم من 35:18 سنة شباب لا يعمل، أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة، تقديم إقرار بعدم بيع الدراجه لمدة عامين، تقديم تحليل المخدرات، أن يكون من سكان القاهرة والجيزة والقليوبية، واجتياز المقابلة الشخصية.