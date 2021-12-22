شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعقد محاضرة للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محاضرة للاعبى الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقي.

ويقوم موسيمانى خلال المحاضرة بشرح المهام المكلف بها كل لاعب خلال اللقاء قبل التوجه إلى ملعب أحمد بن على بالريان، والذى يستضيف المباراة.

وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.