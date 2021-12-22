شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك الأهلى لملعب مباراة الرجاء المغربى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة فى الخامسة مساء اليوم إلى ملعب أحمد بن على بالريان؛ لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام فريق الرجاء المغربى.

وتنطلق المباراة فى السابعة مساء اليوم، ويخوضها الأهلى حاملاً لقب النسخة الماضية على حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربى.

تمكن الأهلى فى السنوات الـ15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 10 مرات محققا رقما قياسيا.

ويعد الأهلى أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 9 مناسبات توج خلالها بـ7، يليه مازيمبى الكونغولى بـ3 ألقاب من 5 نهائيات، ويأتى الزمالك المصرى فى المركز الثالث بمشاركته فى أربعة نهائيات كانت جميعها ناجحة.