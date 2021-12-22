الارشيف / اخبار الرياضه

كيف أنهت أنس جابر عام الإنجازات؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف أنهت أنس جابر عام الإنجازات؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أنهت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، عام 2021 الممتلئ بالنجاحات والإنجازات، بتغريدة حزينة، بعدما أعلنت إصابتها بفيروس المستجد رغم تلقيها اللقاح.

 

وكشفت جابر في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأعود قريباً، أكتب إليكم هذه الكلمات لأجعلكم تعرفون أنه رغم حصولي على لقاح كورونا إلا أن مسحتين للكوفيد 19 كانتا إيجابيتين".

 

وواصلت: "أعاني من أعراض قوية، وأتمنى أن أتغلب على هذا الفيروس سريعاً لأعود في أسرع وقت".

 

وأكملت: "أنا في عزلة الآن في تونس وسأوافيكم بكافة المستجدات حين أتعافى نهائياً من الكوفيد، اعتنوا بأنفسكم وبمن تحبون".

0e8a7542bb.jpg

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا