كيف أنهت أنس جابر عام الإنجازات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أنهت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، عام 2021 الممتلئ بالنجاحات والإنجازات، بتغريدة حزينة، بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيها اللقاح.



وكشفت جابر في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأعود قريباً، أكتب إليكم هذه الكلمات لأجعلكم تعرفون أنه رغم حصولي على لقاح كورونا إلا أن مسحتين للكوفيد 19 كانتا إيجابيتين".

وواصلت: "أعاني من أعراض قوية، وأتمنى أن أتغلب على هذا الفيروس سريعاً لأعود في أسرع وقت".

وأكملت: "أنا في عزلة الآن في تونس وسأوافيكم بكافة المستجدات حين أتعافى نهائياً من الكوفيد، اعتنوا بأنفسكم وبمن تحبون".