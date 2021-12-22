شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستضيف العاصمة القطرية، مساء الأربعاء، مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع الأهلي المصري والرجاء المغربي.



الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات بالسوبر الأفريقي برصيد 7 مرات، مقابل 3 مرات لنظيره المغربي المتوج ببطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي هو الأربعاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث يقام اللقاء على استاد أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الدار البيضاء.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الرجاء.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي ضد الرجاء كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد مجدي "قفشة" - بيرسي تاو - حسين الشحات

التشكيل المتوقع للرجاء أمام الأهلي في السوبر الأفريقي

من جهته استقر البلجيكي مارك المدير الفني لفريق الرجاء، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الرجاء ضد الأهلي كل من:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور - عبدالجليل جبيرة - جمال حركاس - مروان هدهودي.

خط الوسط: عمر العرجون - زكرياء الوردي - عبدالإله الحافيظي.

خط الهجوم: محسن متولي - محمود بنحليب - حميد أحداد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

أعلنت قنوات بي إن سبورتس عن حصولها على حقوق إذاعة مباراة السوبر الأفريقي، وسيتواجد اللقاء عبر شاشتها حصريًا.

أما القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء فستكون beIN SPORTS HD 1، التي عادت للتشفير مع انتهاء كأس العرب 2021.

معلق مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

معلق مباراة الأهلي والرجاء هو رؤوف خليف، وهو أحد أفضل المعلقين الرياضيين في الوطن العربي وأقدمهم في قنوات بي إن سبورتس.

رؤوف بن خميس بن خليف هو معلق تونسي الجنسية، ولد في عام 1962، ودرس الحقوق في جامعة مونبيلييه بفرنسا.

وتم إسناد المباراة للمعلق التونسي بعد اعتذار مواطنه عصام الشوالي إثر وفاة والده.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وأسند "كاف" إدارة المباراة إلى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، ويعاونه مواطنه أوليفيه سافاري (مساعد أول) والأوغندي ديك أوكيلو (مساعد ثان).

ويتولى والكيني بيتر واويرو مهمة الحكم الرابع، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز (حكما للفيديو)، والسوداني إبراهيم عبدالله (مساعدا).