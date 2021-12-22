قبل مواجهة اليوم.. التاريخ ينتصر للأحمر.. والأهلي يسعى لتكريس عقدة الأندية المغربية في السوبر الإفريقي



الشارقة - اميمة ياسر - ساعات قليلة تفصلنا على المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة، مساء اليوم الأربعاء على ملعب «أحمد بن علي» بدولة قطر.

ويسعى المارد الأحمر لتكريس العقدة التي صنعتها الأندية المصرية لنظرائهم المغاربة في بطولة كأس السوبر الإفريقي على مر التاريخ.

والتقت الأندية المصرية مع المغربية في 3 مواجهات سابقة في السوبر الإفريقي، حيث تمكن الفارس الأبيض من هزيمة الوداد في 2003 بنتيجة (3-1)، وفي عام 2006 تمكن الأهلي من هزيمة الجيش الملكي بركلات الترجيح، قبل أن يعود المارد الأحمر من جديد ويفوز على نهضة بركان في النسخة الماضية بنتيجة (2-0).

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى السوبر الإفريقي عقب حصد دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في حين تمكن الرجاء المغربي من اقتناص كأس الكونفدرالية بعد الفوز على شبيبة القبائل.

والجدير بالذكر، أن قائمة الأهلى ضمت كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.