شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: التجديد سبب مشاركة بن شرقى رغم تراجع مستواه.. وطارق نجم كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء الزمالك أمام المقاولون العرب لم يكن على المستوى، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تليفزيونية: "أشرف بن شرقى بعيد عن مستواه مع الزمالك ومنتخب المغرب، والتجديد سبب مشاركة بن شرقى مع الزمالك رغم تراجع مستواه ".

وتابع إبراهيم سعيد: أن طارق حامد نجم كبير ولا يحتاج لعرض إحصائياته على السوشيال ميديا .

وأضاف إبراهيم سعيد، إيهاب جلال نجح فى استغلال الإمكانيات الموجودة فى بيراميدز، مضيفا أن بيراميدز بإمكانياته الحالية قادر على تحقيق بطولة هذا الموسم .

وفاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحى ومحمد أوناجم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 16 فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، وذلك بعدما لعب الفارس الأبيض 7 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 5 متساويًا مع طلائع الجيش، حيث خاض ذئاب الجبل 7 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 4 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى والبنك الأهلي، وأخيرًا أمام الزمالك.