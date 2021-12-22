شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: براون يقترب من الرحيل عن الإسماعيلى.. ولجنة مئوية الجبلاية راحت فين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الاسماعيلى فى خطر حقيقى وسوف يواجه ظاهرة تغيير المدربين بكثرة هذا الموسم مشدداً على أن أيام الارجنتينى خوان براون المدير الفنى الحالى للدراويش اقترب من الرحيل ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الاسماعيلى فى خطر ، وده نادى كبير ويهمنا ومينفعش كل موسم يكون بيصارع الهبوط بالشكل ده".

ويضيف شوبير:" الإدارة جددت الثقة مرتين فى براون تعرف عالطول أن الثالثة هتكون إقالته وانتظروا مدربين كتير فى الاسماعيلى هذا الموسم زى مافيه تصريحات كتير بردو فى النادى".

وعن بطولة الدوري علق شوبير:" حقيقى مستوى التحكيم كده مش هينفع ، الحكام كل دقيقة توقف المباريات ، ومباراة المصرى وفاركو مش هتتعاد رغم أن الحق مع فاركو والخطأ عند الحكم محمود البنا".

وتابع شوبير:"عندى علامات استفهام على مستوى محمد بسام وعامر عامر حارسى المرمى المتميزين البعيدين كل البعد عن مستواهم هذا الموسم ولازم يرجعوا بسرعة ".

وأكمل شوبير:"مفيش حد يقولى لجنة الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة راحت فين وعملت ايه ، محدش عارف حاجة".