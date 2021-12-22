شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان بدر بانون يبحث عن اللقب الرابع مع الأهلى أمام أصدقاء الأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، لقيادة خط دفاع فريقه فى مباراة السوبر الافريقى أمام ناديه القديم الرجاء المغربى المقرر لها اليوم الاربعاء فى مواجهة صعبة للغاية على قلب السلطان المغربى، بدر بانون من مواليد 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 159 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014 ،