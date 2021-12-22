شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان بدر بانون يبحث عن اللقب الرابع مع الأهلى أمام أصدقاء الأمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، لقيادة خط دفاع فريقه فى مباراة السوبر الافريقى أمام ناديه القديم الرجاء المغربى المقرر لها اليوم الاربعاء فى مواجهة صعبة للغاية على قلب السلطان المغربى، بدر بانون من مواليد 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 159 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014 ،
"السلطان"، لقب أثبت بدر بانون مدافع النادي الأهلى أنه جدير به، بعد تألقه مع الفريق ليثبت أقدامه بشكل أساسي مع الأهلي فى فترة وجيزة ويكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، بعدما أعاد الهيبة إلى خط الدفاع الأحمر وأصبح صمام أمان وصخرة صلبة تتحطم عليها آمال المنافسين.
ما قد يجهله الكثيرون عن بانون، أنه بدأ مسيرته لاعبا في مركز الجناح الأيمن ثم تحول إلى الوسط المدافع ومنه إلى قلب الدفاع، ولعب لفريقي نهضة بركان والرجاء، وللمنتخب المغربي الأولمبي والأول.
بانون يمتاز بقامة طويلة تساعده في اقتناص الكرات العرضية حينما تلعب من الثبات، وتمكن مع الرجاء من تسجيل 6 أهداف إفريقية في بطولتي دوري الأبطال وإفريقيان وهو رقم تهديفي مميز بالنسبة لمدافع.
الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس في قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروي الذى يتمتع به في قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.
وشارك بدر بانون فى 48 مباراة مع الأهلى بكل البطولات باجمالى 4040 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.