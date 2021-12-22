شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء اليوم .. أفشة وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم الاربعاء صوب ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى بنظيره الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الافريقى فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من :"محمد الشناوى وبدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى وبيرسى تاو ومحمد شريف".

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية دون رد فيما جاء تتويج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

تقام بطولة السوبر الأفريقي للعام الرابع على التوالي على الملاعب القطرية، وشهدت نسخة الموسم الماضي فوز الاهلى على نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد في 28 مايو الماضى.